Почти 80% мировых выбросов парниковых газов приходится на 57 компаний

В новом отчете, основанном на данных исследования Carbon Majors, выявлено, что 57 ведущих мировых компаний в секторах нефти, газа, угля и цемента являются основными источниками почти 80% всех выбросов парниковых газов.

В новом отчете, основанном на данных исследования Carbon Majors, выявлено, что 57 ведущих мировых компаний в секторах нефти, газа, угля и цемента являются основными источниками почти 80% всех выбросов парниковых газов.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, это ускорило глобальный климатический кризис.

Исследование подчеркивает, что несмотря на заключение Парижского климатического соглашения, призванного стимулировать усилия по снижению уровня углеродных выбросов в атмосферу, за последние семь лет наблюдается не сокращение, а наоборот, увеличение объемов производства и, соответственно, выбросов углекислого газа среди этих компаний. Такое развитие событий ведет к усугублению их негативного влияния на окружающую среду.

Данные аналитиков свидетельствуют о том, что рост производственных мощностей зафиксирован у 65% государственных и 55% частных предприятий, входящих в число крупнейших мировых загрязнителей атмосферы.

Наибольший объём выбросов, составляющий 1,4% от общемирового уровня, приходится на долю американской компании ExxonMobil. Компании Shell, BP, Chevron и TotalEnergies производят около 1% мировых углеродных выбросов.

Особо отмечается стремительный рост выбросов от государственных компаний, особенно в азиатском регионе, что является одной из наиболее тревожных тенденций в контексте глобальных усилий по борьбе с изменением климата.