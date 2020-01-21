Почему уровень воды в Каспии снижается? - ИНТЕРВЬЮ

Заведующий отделом экологической политики МЭПР Расим Саттар-заде ответил на вопросы о причинах снижения уровня воды в Каспийском море.

Report предлагает вниманию читателей интервью с Р.Саттар-заде:

- В чем причина снижения уровня воды на Каспии?

- Поскольку Каспийское море является замкнутым водоемом, периодические изменения его уровня неизбежны. Главным фактором изменения уровня Каспийского моря является климат его бассейна и колебание уровня во многом зависит от элементов водного баланса питающих его рек, а также количества осадков и испарений. Тектонические движения на морском дне также являются факторами, влияющими на изменение уровня. Наблюдается снижение стока реки Волги, основного источника питания Каспия. В первой половине прошлого года сток реки составил 114 км3, что значительно меньше среднегодового значения (146 км3).

- Как изменилась динамика уровня Каспийского моря за последние годы?

-Самый низкий уровень Каспийского моря в ХХ-ом веке был зафиксирован в 1977 году. Впоследствии, за короткий исторический промежуток времени, в течении 1977-1995 гг., он увеличился на 2,5 метра, а в последующие годы вновь начал наблюдаться спад.

С 2006 года прослеживается тенденция снижения уровня Каспийского моря, в 2019-ом году среднегодовой уровень моря по Балтийской системе составил 27,89 м ниже уровня моря, что на 1,1 метра выше уровня 1977 года.

- Ожидается ли повышение уровня воды в Каспийском море?

- Невозможно составлять долгосрочные прогнозы динамики уровня моря. Ни один из долгосрочных прогнозов, сделанных до сих пор, не оправдался. Я хотел бы отметить, что Координационный Комитет по гидрометеорологии Каспийского моря готовит полугодовые сценарии изменения уровня моря на основе данных пяти прикаспийских стран. Согласно последнему сценарию, уровень Каспийского моря будет относительно низким в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим годом.

- Опасно ли падение уровня воды в море?

В настоящее время уровень Каспийского моря не считается опасным для окружающей среды, здоровья населения и отраслей экономики. Однако, если спад продолжится в течение длительного времени, это может повлиять на некоторые области экономики, особенно морские нефтегазовые операции, морской транспорт и порты. В связи с этим, Национальный департамент по гидрометеорологии МЭПР проводит регулярный мониторинг за уровнем моря, информируя об этом структуры, работа которых связана с морем, для того, чтобы они использовали эту информацию в работе и при планировании будущих проектов.