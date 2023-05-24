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Побережье Каспийского моря будет очищаться от отходов

Побережье Каспийского моря будет очищаться от отходов В течение всего летнего сезона каждую неделю по субботам будут проводиться работы по очистке морских побережий, берегов рек, вокруг жилых массивов и всех источников, загрязняющих Каспийское море бытовыми отходами.
Экология
24 мая 2023 г. 12:40
Побережье Каспийского моря будет очищаться от отходов

В течение всего летнего сезона каждую неделю по субботам будут проводиться работы по очистке морских побережий, берегов рек, территорий вокруг жилых массивов и всех источников, загрязняющих Каспийское море бытовыми отходами.

Об этом Report сообщила начальник отдела экологического просвещения и коммуникаций Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Саяра Мамедова.

Она отметила, что люди сами же являются причиной прискорбных пейзажей на морских побережьях. На берегах встречаются самые разные отходы, от еды до резины, стекла и пластика.

"Не задумываются ли граждане, приезжающие отдыхать на природу, на море, что они, их семья, друзья и близкие снова вернутся сюда?", - сказала она.

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