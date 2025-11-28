По случаю Дня памяти Гейдара Алиева пройдет акция "Во имя зеленого будущего"

По случаю Дня памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева пройдет экологическая акция "Во имя зеленого будущего", которая охватит все регионы страны, включая Баку, Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает Report, акция, организованная Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, продлится с 1 по 10 декабря.

В рамках акции запланированы мероприятия по посадке деревьев и озеленению, а также работы по благоустройству территорий с участием различных религиозных общин, молодежи, представителей общественности и волонтеров.