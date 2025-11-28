Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    По случаю Дня памяти Гейдара Алиева пройдет акция "Во имя зеленого будущего"

    Экология
    • 28 ноября, 2025
    • 11:51
    По случаю Дня памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева пройдет экологическая акция "Во имя зеленого будущего", которая охватит все регионы страны, включая Баку, Карабах и Восточный Зангезур.

    Как сообщает Report, акция, организованная Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, продлится с 1 по 10 декабря.

    В рамках акции запланированы мероприятия по посадке деревьев и озеленению, а также работы по благоустройству территорий с участием различных религиозных общин, молодежи, представителей общественности и волонтеров.

    Гейдар Алиев общенациональный лидер День памяти экологическая акция
    Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə "Yaşıl gələcək naminə" aksiyası keçiriləcək

