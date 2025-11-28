По случаю Дня памяти Гейдара Алиева пройдет акция "Во имя зеленого будущего"
Экология
- 28 ноября, 2025
- 11:51
По случаю Дня памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева пройдет экологическая акция "Во имя зеленого будущего", которая охватит все регионы страны, включая Баку, Карабах и Восточный Зангезур.
Как сообщает Report, акция, организованная Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, продлится с 1 по 10 декабря.
В рамках акции запланированы мероприятия по посадке деревьев и озеленению, а также работы по благоустройству территорий с участием различных религиозных общин, молодежи, представителей общественности и волонтеров.
