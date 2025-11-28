İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə "Yaşıl gələcək naminə" aksiyası keçiriləcək

    Ekologiya
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:03
    Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə Yaşıl gələcək naminə aksiyası keçiriləcək

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə Bakı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur da daxil olmaqla ölkənin bütün bölgələrini əhatə edən "Yaşıl gələcək naminə" ekoloji aksiyası keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq aksiya dekabrın 1-dən 10-dək davam edəcək.

    Bu çərçivədə müxtəlif dini icmaların, gənclərin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, könüllülərin iştirakı ilə ağacəkmə və yaşıllaşdırma tədbirləri, eyni zamanda, abadlıq işlərinin təşkili nəzərdə tutulur.

    Aksiyanın keçirilməsində məqsəd müxtəlif konfessiyalar arasında həmrəyliyin, ictimai birlik ruhunun daha da gücləndirilməsinə töhfə vermək, dini icma üzvlərinin və ictimaiyyətin diqqətini ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına, yaşıllıqların artırılmasına yönəltməkdir.

    Dini Qurumlar Ağacəkmə aksiyası Yaşıl gələcək naminə Heydər Əliyev
    По случаю Дня памяти Гейдара Алиева пройдет акция "Во имя зеленого будущего"

    Son xəbərlər

    11:51

    Kikboksinq üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    11:51

    Ukraynada iki azərbaycanlıya atəş açan keçmiş hərbçinin işi məhkəməyə göndərilib

    Hadisə
    11:47
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə aqroturizm üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb

    Turizm
    11:45
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlıları Ankarada təlim keçib

    Hərbi
    11:38

    ABF-nin idman direktoru: "Şimali Makedoniyaya məğlubiyyətdən lazımi dərslər çıxarmalıyıq"

    Komanda
    11:38

    Azərbaycanda kredit götürən şəxslər işsiz qalmaqdan sığortalanacaq

    Maliyyə
    11:34

    Azərbaycanda "bancassurance" modelinin tətbiqi üzrə yol xəritəsi müəyyənləşib

    Maliyyə
    11:33
    Foto

    "SOCAR Midstream" ağacəkmə aksiyası keçirib

    Energetika
    11:32

    Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 özəl şirkəti açıqlanıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti