Мухтар Бабаев: Бакинская карта станет основой для распределения финансов
Экология
- 29 сентября, 2025
- 10:35
По итогам COP29 готовится Бакинская карта, которая станет основой для распределения средств из различных финансовых источников.
Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе "Бакинской недели климатических действий".
По его словам, председательство Азербайджана в COP29 продолжается:
"Мы работаем над тем, чтобы страны выполняли свои обязательства. Результаты COP29 подтвердили, что Азербайджан играет важную роль и на глобальном уровне. На COP29 нам удалось добиться солидарности. Любое партнерство повышает наши шансы на мир и благополучие".
Последние новости
11:36
Ялчин Рафиев: Азербайджан выступает за проведение COP31 в ТурцииCOP29
11:34
Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повесткеЭкология
11:34
Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с ЕвропойДругие страны
11:31
Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климатаCOP29
11:28
Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы АзербайджанаИКТ
11:26
Определились очередные медалисты III Игр СНГИндивидуальные
11:22
Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действияЭкология
11:22
В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусахИнфраструктура
11:21