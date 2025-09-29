Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Мухтар Бабаев: Бакинская карта станет основой для распределения финансов

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 10:35
    Мухтар Бабаев: Бакинская карта станет основой для распределения финансов

    По итогам COP29 готовится Бакинская карта, которая станет основой для распределения средств из различных финансовых источников.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе "Бакинской недели климатических действий".

    По его словам, председательство Азербайджана в COP29 продолжается:

    "Мы работаем над тем, чтобы страны выполняли свои обязательства. Результаты COP29 подтвердили, что Азербайджан играет важную роль и на глобальном уровне. На COP29 нам удалось добиться солидарности. Любое партнерство повышает наши шансы на мир и благополучие".

    COP29 Мухтар Бабаев
    COP29-un nəticələri əsasında Bakı xəritəsi hazırlanır
    Baku Map to guide climate finance allocation after COP29

