Первый день рабочей недели в Азербайджане выдастся ветреным и холодным

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в предстоящие сутки ожидается ветреная и холодная погода, возможны кратковременные дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, в столице Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 8-10 градусов тепла.

В регионах страны местами ожидаются осадки. Ветер северный, порвыистый. В горах не исключен мокрый снег.

Температура воздуха составит ночью 1-6, днем - 8-13 градусов тепла. В горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.