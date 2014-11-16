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    Первый день рабочей недели в Азербайджане выдастся ветреным и холодным

    В Баку и на Абшеронском полуострове температура составит 8-10 градусов тепла

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в предстоящие сутки ожидается ветреная и холодная погода, возможны кратковременные дожди.

    Как сообщает Report со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, в столице Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 8-10 градусов тепла.

    В регионах страны местами ожидаются осадки. Ветер северный, порвыистый. В горах не исключен мокрый снег.

    Температура воздуха составит ночью 1-6, днем - 8-13 градусов тепла. В горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

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