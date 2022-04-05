В Азербайджане ожидаются дожди, град и сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение в связи со сменой погодных условий.

Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение в связи со сменой погодных условий.

Как сообщили Report в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 6 апреля до утра 7 апреля северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с порывами до 23-28 м/с, 7 апреля ожидаются переменные осадки. В некоторых местами дожди примут интенсивный характер.

В районах Азербайджана с вечера 6 апреля до утра 7 апреля ожидаются переменные осадки. Местами примут интенсивный характер, ожидаются грозы, град, в горных местностях вероятен снег.

Со второй половины 5 апреля до полудня 7 апреля сила северного ветра усилится до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках Малого и Большого Кавказа, в Лянкяран-Астаринской зоне вероятны кратковременные подтопления и сели.