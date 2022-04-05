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В Азербайджане ожидаются дожди, град и сильный ветер

В Азербайджане ожидаются дожди, град и сильный ветер Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение в связи со сменой погодных условий.
Экология
5 апреля 2022 г. 15:56
В Азербайджане ожидаются дожди, град и сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение в связи со сменой погодных условий.

Как сообщили Report в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 6 апреля до утра 7 апреля северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с порывами до 23-28 м/с, 7 апреля ожидаются переменные осадки. В некоторых местами дожди примут интенсивный характер.

В районах Азербайджана с вечера 6 апреля до утра 7 апреля ожидаются переменные осадки. Местами примут интенсивный характер, ожидаются грозы, град, в горных местностях вероятен снег.

Со второй половины 5 апреля до полудня 7 апреля сила северного ветра усилится до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках Малого и Большого Кавказа, в Лянкяран-Астаринской зоне вероятны кратковременные подтопления и сели.

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Версия на азербайджанском языке Yağış, dolu yağacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

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