Оштрафована строительная компания, вырубившая деревья в Гарачухуре

Поступившая в Государственную службу экологической безопасности жалоба в связи с вырубкой деревьев в поселке Гарачухур Сураханского района, на пересечении улиц Мядян и Керема Исмаилова, нашла свое подтверждение.

Поступившая в Государственную службу экологической безопасности жалоба в связи с вырубкой деревьев в поселке Гарачухур Сураханского района, на пересечении улиц Мядян и Керема Исмаилова, нашла свое подтверждение.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель службы Вагиф Джавадов.

По его словам, в ходе разбирательства было установлено, что деревья были вырублены ЖСК "S and N", проводящим строительные работы на данной территории, в результате природе был нанесен ущерб в размере 4 500 манатов.

"Поскольку сумма причиненного ущерба создает состав преступления, собранные документы были направлены в Генпрокуратуру", - сказал В.Джавадов.