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Оштрафована строительная компания, вырубившая деревья в Гарачухуре

Оштрафована строительная компания, вырубившая деревья в Гарачухуре Поступившая в Государственную службу экологической безопасности жалоба в связи с вырубкой деревьев в поселке Гарачухур Сураханского района, на пересечении улиц Мядян и Керема Исмаилова, нашла свое подтверждение.
Экология
13 апреля 2022 г. 18:15
Оштрафована строительная компания, вырубившая деревья в Гарачухуре

Поступившая в Государственную службу экологической безопасности жалоба в связи с вырубкой деревьев в поселке Гарачухур Сураханского района, на пересечении улиц Мядян и Керема Исмаилова, нашла свое подтверждение.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель службы Вагиф Джавадов.

По его словам, в ходе разбирательства было установлено, что деревья были вырублены ЖСК "S and N", проводящим строительные работы на данной территории, в результате природе был нанесен ущерб в размере 4 500 манатов.

"Поскольку сумма причиненного ущерба создает состав преступления, собранные документы были направлены в Генпрокуратуру", - сказал В.Джавадов.

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Версия на азербайджанском языке Qaraçuxurda ağacları kəsən tikinti şirkəti cərimələnib

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