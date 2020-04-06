Осадки на территории страны сохранятся до 9 апреля

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, с утра 6 апреля погодные условия на территории страны изменились, в некоторых местах усилился северо-западный ветер, в большинстве районов выпали осадки.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, максимальная скорость ветра в Баку, Хачмазе и Сумгайыте достигла 22 м/с, Бина, Аляте - 20 м/с, Забрате, Маштаге - 18 м/с, Пираллахи - 15 м/с, на Нефтяных камнях - 17 м/с. Ветреные погодные условия сохранятся до утра 7 апреля.

В Сарыбаше (Гах), Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Дашкесане, Гёйгеле, Гяндже, Шемкире, Балакяне, Шеки, Билясуваре и Кишчае (Шеки) выпали дожди.

До 9 апреля на территории страны сохранятся осадки, в горных территориях – снег, в отдельных местах интенсивный.