Назван прогноз погоды на воскресенье
Экология
- 22 ноября, 2025
- 12:35
23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службоее гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидается туман, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-85%, днем 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 4-9°, днем 17-21° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 12-17° тепла.
