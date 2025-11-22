Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Назван прогноз погоды на воскресенье

    Экология
    • 22 ноября, 2025
    • 12:35
    Назван прогноз погоды на воскресенье

    23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службоее гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидается туман, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-85%, днем 60-70%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью 4-9°, днем 17-21° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 12-17° тепла.

    Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

