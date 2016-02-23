​ОПЕК ведет переговоры со странами-производителями нефти кроме США

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Организация экспортеров нефти ОПЕК ведет переговоры со всеми странами-производителями нефти кроме США о заморозке добычи на уровне января.

Как передает Report, об этом в ходе CERA Week заявил генеральный секретарь картеля Абдалла Салем Эль-Бадри.

"Мы ведем переговоры со всеми, кроме Америки", — ответил он на вопрос в рамках панельной дискуссии экспертов, кто именно участвует в переговорах о заморозке добычи.

Согласно прогнозу Energy Intelligent Group, США в 2016 году будут больше остальных стран наращивать добычу нефти. Доля в общем объёме роста среди стран, не входящих в ОПЕК, 60% или 500 тыс. тонн ежедневно. Таким образом, договоренности с Соединёнными Штатами могли бы стабилизировать рынок, на котором наблюдается острый переизбыток нефти.