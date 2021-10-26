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ООН: К середине века Азия может лишиться до 40% льда в горах

ООН: К середине века Азия может лишиться до 40% льда в горах Азия к 2050 году может лишиться из-за потепления климата от 20% до 40% массы горных ледников, и это напрямую скажется на жизни около 750 млн человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в опубликованном сегодня в Женеве доклад
Экология
26 октября 2021 г. 09:59
ООН: К середине века Азия может лишиться до 40% льда в горах

Азия к 2050 году может лишиться из-за потепления климата от 20% до 40% массы горных ледников, и это напрямую скажется на жизни около 750 млн человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в опубликованном сегодня в Женеве докладе, подготовленном Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в сотрудничестве с рядом партнеров.

Как отмечают эксперты, 2020 год был самым теплым в Азии за все время систематических наблюдений за погодой и климатом. Средняя температура в том году на 1,39 градуса Цельсия превысила показатели 1981-2010 годов. "Таяние ледников ускорилось, и, согласно прогнозам, масса льда уменьшится на 20-40% к 2050 году, что затронет жизнь и средства к существованию около 750 млн человек в регионе", - говорится в докладе.

В ВМО напомнили, что площадь ледников в Азии составляет около 100 тыс. кв. км, и это самый большой объем льда вне полярных районов на Земле. Ледники питают 10 крупных азиатских рек.

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Версия на английском языке UN says glacier mass to decrease by up to 40% in Asia by 2050

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