    Объявлены ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона

    Экология
    • 07 сентября, 2025
    • 12:38
    Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пляжах Абшерона.

    Как сообщили Report в службе, 8 сентября ожидается северо-восточный ветер.

    Температура морской воды на северных (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) и южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) составит 25-26 градусов тепла.

    пляжи Абшерона прогноз морская вода
    Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

    Объявлены ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона

