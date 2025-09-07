Объявлены ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона
- 07 сентября, 2025
- 12:38
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пляжах Абшерона.
Как сообщили Report в службе, 8 сентября ожидается северо-восточный ветер.
Температура морской воды на северных (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) и южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) составит 25-26 градусов тепла.
