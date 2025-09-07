İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

    Ekologiya
    • 07 sentyabr, 2025
    • 12:29
    Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, sentyabrın 8-də şimal-şərq küləyi əsəcək

    Dəniz suyunun temperaturu: 

    Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26,

    Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26 dərəcə isti olacaq.

