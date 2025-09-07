Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb
Ekologiya
- 07 sentyabr, 2025
- 12:29
Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, sentyabrın 8-də şimal-şərq küləyi əsəcək
Dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26,
Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26 dərəcə isti olacaq.
Son xəbərlər
13:24
Yaponiyanın baş naziri istefa verəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:20
Foto
Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün əlavə imtahanlar keçirib - YENİLƏNİBElm və təhsil
13:03
Foto
Atıcılıq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olubFərdi
12:58
Antalyanın polis rəisi həbs edilibRegion
12:48
Nəsimi rayonunda evdə meyit aşkarlanıbHadisə
12:44
Foto
Bakıda "Koreya səfiri kuboku" keçirilibFərdi
12:33
Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edibXarici siyasət
12:29
Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıbEkologiya
12:26