İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Britaniyada FTB-nin analoqu yaradılır

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 06:48
    Britaniyada FTB-nin analoqu yaradılır

    Böyük Britaniya hökuməti İngiltərə və Uelsdəki terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və fırıldaqçılıq da daxil olmaqla ən ağır cinayətləri araşdıracaq yeni bir qüvvə Milli Polis Xidmətini (NPS) yaradacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti Böyük Britaniyanın daxili işlər naziri Şabana Mahmuda istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, nəşrin Amerika Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) analoqu adlandırdığı yeni agentlik ağır cinayətlərə qarşı mübarizə aparmaq vəzifələrini öz üzərinə götürəcək.

    Hazırda bu vəzifə Milli Cinayətkarlıqla Mübarizə Agentliyinə (NCA), regional bölmələrə və terrorizm halında isə Skotland Yarda həvalə edilib.

    "Biz "Böyük Britaniyanın FTB-si" adlandırılan yeni Milli Polis Xidməti yaradacağıq və təhlükəli cinayətkarları təqib etmək və yaxalamaq üçün dünyanın ən yaxşı personalından və qabaqcıl texnologiyalarından istifadə edəcəyik. Bu, yerli hüquq-mühafizə orqanlarına yeni səviyyədə cinayətkarlıqla mübarizəyə daha çox vaxt ayırmağa imkan verəcək".

    Məqalədə deyilir ki, Milli Polis Xidmətinin rəhbəri Böyük Britaniyada ən yüksək rütbəli polis məmuru olacaq. O, həmçinin avtomatik üz tanıma kimi qabaqcıl texnologiyaların ölkə miqyasında tətbiqindən məsul olacaq.

    Böyük Britaniya FTB
    Великобритания создает свой аналог ФБР

    Son xəbərlər

    06:48

    Britaniyada FTB-nin analoqu yaradılır

    Digər ölkələr
    06:21

    Rusiya və ABŞ arasında qıcıqlandırıcı amillərlə bağlı gizli danışıqlar aparılır

    Region
    05:44

    "Politico": Əbu-Dabidə keçirilən danışıqların əsas mövzularından biri iqtisadiyyat olub

    Digər ölkələr
    05:13
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Nizə və ox ucları ilə oxunan tarix

    Daxili siyasət
    04:52

    ABŞ Səhiyyə Nazirliyi dövlət qrantlarının tətbiqini dayandırıb

    Digər ölkələr
    04:17

    Minneapolisdəki atışmadan sonra etirazçılar barrikadalar qurmağa başlayıblar

    Digər ölkələr
    03:49

    Tramp Minneapolisdəki atışmaya münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Hindistanda müalicəsi olmayan ölümcül virus yayılmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    03:19

    Fransanın Baş naziri hökuməti yenidən qurmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti