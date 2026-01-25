İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    "Times": Rusiya Ukraynadakı ərazi məsələlərinə dair ABŞ ilə razılığa gəlməyə məcbur olub

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 07:50
    Times: Rusiya Ukraynadakı ərazi məsələlərinə dair ABŞ ilə razılığa gəlməyə məcbur olub

    Əbu-Dabidə ABŞ və Ukrayna ilə üçtərəfli danışıqlar zamanı Rusiya tərəfi ərazi məsələləri ilə bağlı Vaşinqtonun mövqeyini qəbul etmək məcburiyyətində qalıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times" qəzeti rusiyalı diplomata istinadən yazıb.

    "Əvvəlcə ərazi güzəştləri ilə bağlı bir növ öhdəlik əldə etməyə ümid edirdik. Amma sonda sadəcə amerikalılarla razılaşmalı olduq", - deyə mənbə Əbu-Dabidə danışıqların ilk günündən sonra bildirib.

    Rusiya BƏƏ ABŞ
    Times: России пришлось соглашаться с США в территориальных вопросах по Украине

