"Times": Rusiya Ukraynadakı ərazi məsələlərinə dair ABŞ ilə razılığa gəlməyə məcbur olub
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 07:50
Əbu-Dabidə ABŞ və Ukrayna ilə üçtərəfli danışıqlar zamanı Rusiya tərəfi ərazi məsələləri ilə bağlı Vaşinqtonun mövqeyini qəbul etmək məcburiyyətində qalıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times" qəzeti rusiyalı diplomata istinadən yazıb.
"Əvvəlcə ərazi güzəştləri ilə bağlı bir növ öhdəlik əldə etməyə ümid edirdik. Amma sonda sadəcə amerikalılarla razılaşmalı olduq", - deyə mənbə Əbu-Dabidə danışıqların ilk günündən sonra bildirib.
"Times": Rusiya Ukraynadakı ərazi məsələlərinə dair ABŞ ilə razılığa gəlməyə məcbur olub
