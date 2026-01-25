Times: России пришлось соглашаться с США в территориальных вопросах по Украине

Российской стороне на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби пришлось соглашаться с позицией Вашингтона по территориальным вопросам.

Как передает Report, об этом пишет издание The Times со ссылкой на российского дипломата.

"Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами",- сказал собеседник после первого дня переговоров в Абу-Даби.