Times: России пришлось соглашаться с США в территориальных вопросах по Украине

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 06:09
    Российской стороне на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби пришлось соглашаться с позицией Вашингтона по территориальным вопросам.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Times со ссылкой на российского дипломата.

    "Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами",- сказал собеседник после первого дня переговоров в Абу-Даби.

