Times: России пришлось соглашаться с США в территориальных вопросах по Украине
Другие страны
- 25 января, 2026
- 06:09
Российской стороне на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби пришлось соглашаться с позицией Вашингтона по территориальным вопросам.
Как передает Report, об этом пишет издание The Times со ссылкой на российского дипломата.
"Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами",- сказал собеседник после первого дня переговоров в Абу-Даби.
Times: России пришлось соглашаться с США в территориальных вопросах по Украине
