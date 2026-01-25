Samuxda mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 25 yanvar, 2026
- 09:13
Samux rayonunda mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq aşıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Köbər kənd ərazisində qeydə alınıb.
Qəza nəticəsində 2000-ci il təvəllüdlü Əsgərov Vüqar İlqar oğlunun öldüyü, daha bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilir.
Mikroavtobusun fəhlələri daşıdığı qeyd olunur.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
