    Samuxda mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 25 yanvar, 2026
    • 09:13
    Samuxda mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Samux rayonunda mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq aşıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Köbər kənd ərazisində qeydə alınıb.

    Qəza nəticəsində 2000-ci il təvəllüdlü Əsgərov Vüqar İlqar oğlunun öldüyü, daha bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilir.

    Mikroavtobusun fəhlələri daşıdığı qeyd olunur.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Samux qəza Fəhlə ölüm
    В Самухе перевернулся автобус, есть погибший и раненые

