В Самухе перевернулся автобус, есть погибший и раненые
Происшествия
- 25 января, 2026
- 09:20
В селе Кёбяр Самухского района перевернулся микроавтобус.
Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента, по предварительным данным, погиб Аскеров Вугар Ильгар оглу (2000 г.р.), пострадали несколько человек.
Микроавтобус перевозил рабочих.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
