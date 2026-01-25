Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Самухе перевернулся автобус, есть погибший и раненые

    Происшествия
    • 25 января, 2026
    • 09:20
    В Самухе перевернулся автобус, есть погибший и раненые

    В селе Кёбяр Самухского района перевернулся микроавтобус.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента, по предварительным данным, погиб Аскеров Вугар Ильгар оглу (2000 г.р.), пострадали несколько человек.

    Микроавтобус перевозил рабочих.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Самух микроавтобус пострадавшие
    Samuxda mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

