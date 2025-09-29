Объявлен желтый и оранжевый уровени погодной опасности в связи с ветром
Экология
- 29 сентября, 2025
- 19:52
В связи с ветреной погодой, ожидаемой с 30 сентября до 2 октября в большинстве городов и регионов Азербайджана объявлен желтый и оранжевый уровни погодной опасности.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
В Гяндже, Дашкесане, Нафталане и Гёранбое скорость северо-западного ветра будет усиливаться до 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны скорость северо-западного ветра будет варьироваться в пределах 13, 9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
