İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    • 29 sentyabr, 2025
    • 19:20
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

    Sentyabrın 30-u gündüzdən oktyabrın 2-dək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda əksər bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Gəncə, Daşkəsən, Naftalan və Goranboyda narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, həmçinin ölkənin digər bölgələrində isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Şimal-qərb küləyi narıncı xəbərdarlıq Sarı xəbərdarlıq
    Объявлен желтый и оранжевый уровени погодной опасности в связи с ветром

    Son xəbərlər

    20:45

    Ərdoğan: Trampla görüşüm çox məhsuldar keçdi

    Region
    20:44

    Kəngərli rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq

    Energetika
    20:38

    Xalq artisti Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib

    İncəsənət
    20:37

    İspaniya ABŞ-yə İsrailə silah daşımaq üçün birgə bazalardan istifadə etməyi qadağan edib

    Digər ölkələr
    20:32

    MDB Baş katibi Ermənistanın təşkilatdan çıxmasını istisna edib

    Region
    20:23

    Emin Əmrullayev: Elm və Təhsil Nazirliyi ali təhsilin təxminən 80 faizinə birbaşa nəzarət edir

    Elm və təhsil
    20:14

    Əli Əsədov: Azərbaycanın sənaye transformasiyasında əldə etdiyi nailiyyətlər dünya miqyasında tanınır

    Xarici siyasət
    20:03

    Ersin Tatar: Azərbaycanın regionda sülhə verdiyi dəstəyi diqqətlə izləyirik

    Xarici siyasət
    19:58
    Foto

    Aprel döyüşlərində mülki şəxslərin və mülki obyektlərin atəşə tutması ilə bağlı sənədlər məhkəmədə tədqiq olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti