İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda domen idarəçiliyinin inkişafına dair Yol Xəritəsi hazırlanacaq

    İKT
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:08
    Azərbaycanda domen idarəçiliyinin inkişafına dair Yol Xəritəsi hazırlanacaq

    Azərbaycan hökuməti Təyin olunmuş Adlar və Nömrələr üzrə İnternet Korporasiyası (ICANN) ilə domen idarəçiliyinin inkişafına dair birgə Yol Xəritəsi hazırlamaq barədə razılığa gəlib.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tərəflər arasında Azərbaycanın domen adları üzrə idarəçilik modelinin gücləndirilməsi, milli DNS infrastrukturunun dayanıqlığının artırılması, eləcə də təhlükəsiz və sabit internet ekosisteminin inkişaf etdirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın qlobal internet idarəçiliyi proseslərində daha fəal və sistemli şəkildə iştirakının, ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrin ölkədə tətbiqinin və müvafiq sahədə tənzimləmə çərçivəsinin təkmilləşdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

    ICANN rəsmiləri Azərbaycanın internet idarəçiliyi imkanlarının genişləndirilməsi, regional və qlobal təşəbbüslərdə iştirakının artırılması və milli domen ekosisteminin möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərini dəstəkləməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Onlar yaxın dövr üçün birgə seminarlar, texniki sessiyalar və ekspert görüşlərinin keçirilməsi təşəbbüsünə müsbət yanaşdıqlarını qeyd ediblər.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ICANN

    Son xəbərlər

    17:19
    Foto

    Elçin Əmirbəyov Brüsseldə Aİ-Ermənistan arasında sənədlə bağlı Azərbaycanın narahatlığını çatdırıb

    Xarici siyasət
    17:15

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    17:13
    Foto

    İqtisadi Şura və AİH-in Müşahidə Şurasının birgə iclası olub

    Energetika
    17:11

    Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    17:10

    Diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:10

    Azərbaycan və Dünya Bankı enerji tariflərini təkmilləşdirməyi müzakirə edib

    Energetika
    17:08

    Azərbaycanda domen idarəçiliyinin inkişafına dair Yol Xəritəsi hazırlanacaq

    İKT
    17:07

    Bakıda və Abşeron yarımadasında leysan, Şahdağa isə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB-2

    Ekologiya
    17:07

    Avropa İttifaqı 2027-ci ilə qədər Rusiya qazından imtina edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti