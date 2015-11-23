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    Стали известны причины густого тумана в Баку

    Гюльшад Мамедова: В ближайшие два дня на территории Абшеронского района будут наблюдаться аналогичные погодные условия

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы причины густого тумана в Баку.

    Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, причиной тумана является преобладание южного ветра на территории Азербайджана. 

    Она отметила, что в ближайшие два дня на территории Абшеронского района будут наблюдаться аналогичные погодные условия: "На территории страны будет преобладать южный ветер. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 14-17 градусов тепла". 

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