Стали известны причины густого тумана в Баку

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы причины густого тумана в Баку.

Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, причиной тумана является преобладание южного ветра на территории Азербайджана.

Она отметила, что в ближайшие два дня на территории Абшеронского района будут наблюдаться аналогичные погодные условия: "На территории страны будет преобладать южный ветер. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 14-17 градусов тепла".