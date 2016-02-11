Обнародовано число задержанных за незаконную охоту в прошлом месяце в Азербайджане

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов провели очередные рейды на территории страны.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, рейды проведены в целях исследования соблюдения требований закона "Об охоте" и предотвращения случаев незаконной охоты.

Как сообщили в министерстве, во время рейдов в течение января этого года были задержаны 48 человек, пытавшихся незаконно охотиться. У них в качестве вещественных доказательств изъято 43 охотничьих ружья и 202 патрона. В отношении 41 правонарушителя составлены акты и протоколы, они были оштрафованы на сумму 41 000 манатов, по 1000 манатов каждый.

В целях предотвращения случаев незаконной охоты рейды будут продолжены.