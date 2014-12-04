Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни, 6-7 декабря.

Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, туман, в основном, без осадков.

Ночью и утром местами возможен туман, северный ветер утром и в дневные часы усилится. Температура воздуха ночью составит 1-3, днем 3-6 градусов тепла.

7 декабря будет преобладать переменная облачность. Ближе к вечеру местами возможны осадки. Прогнозируется временами усиливающийся южный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-2, днем 5-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако вечером 6-го декабря и в течение 7 декабря местами возможны осадки. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 4-10 градусов тепла.

Колебания атмосферного давления, то есть усиление северного ветра 6 декабря и усиление южного ветра 7 декабря, могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.