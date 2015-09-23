​Обнародован прогноз погоды на Гурбан байрамы

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздник Гурбан байрамы.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку будет 30 градусов тепла.

24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-21, днем 26-31 градус тепла. В Баку ночью будет 19-21, днем 28-30 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки, в основном, не ожидаются. Утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 28-33 градуса тепла. В горах ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла.