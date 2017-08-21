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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    В районах будет 39 градусов тепла

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.

    Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-25, днем 34-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 31-36 градусов тепла.

    Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-45%.

    Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

    Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемые до 24 августа стабильные погодные условия на Абшеронском полуострове и являются положительным фактором, сравнительная влажность и некоторые другие факторы могут вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

    Завтра в районах Азербайджана пройдет без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 24-29 градусов тепла.

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