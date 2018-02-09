Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью и утром интенсивные. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

В районах Азербайджана 10 февраля прогнозируются дожди, в горных территориях – снег, который днем постепенно прекратится в западных районах.

Местами будет туман. Ожидается восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 10-11 февраля на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов в основном благоприятны для метеочувствительных людей, однако влажные погодные условия могут вызвать чувство дискомфорта.