Завтра воздух на Абшероне прогреется до 36 градусов
Экология
- 31 августа, 2025
- 12:53
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 сентября.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове не ожидается осадков.
Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ожидается юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26 °C тепла, днем - 31-36 °C тепла. Атмосферное давление - 757 мм рт. ст., относительная влажность составит ночью 65-75%, днем 30-35%.
В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 18-23°C тепла, днем 33-38°C, в горах ночью 13-18°C тепла, днем 20–25°C.
12:53