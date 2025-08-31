Sabah havanın temperaturu 36 dərəcəyədək yüksələcək
Ekologiya
- 31 avqust, 2025
- 12:39
Sentyabrın 1-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 millimetr civə sütunu, nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 30-35 faiz təşkil edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 33-38, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Son xəbərlər
14:01
Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində "CCCC" şirkətinin sədri ilə görüşübXarici siyasət
13:49
Cəlilabadda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və yaralananlar varHadisə
13:41
Foto
Prezident İlham Əliyev Tiencində "CETC" korporasiyasının baş direktoru ilə görüşübXarici siyasət
13:39
KİV: İsrail aviasiyası "Hizbullah" hədəflərinə hücum edibDigər ölkələr
13:36
Foto
Azərbaycan Prezidenti Tiencində "Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co" şirkətinin təsisçisi və sədri ilə görüşübXarici siyasət
13:36
Foto
İlham Əliyev Tiencində "China Energy Engineering Corporation Limited" şirkətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Ni Cen ilə görüşübXarici siyasət
13:33
Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
13:27
Foto
Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilirFərdi
13:17