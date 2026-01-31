Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilib
Komanda
- 31 yanvar, 2026
- 15:53
Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, B qrupunun matçında "Sumqayıt" doğma meydanda "Sərhədçi"ni qəbul edib.
Qarşılaşma qonaqların 98:94 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Lənkəran" - "Ordu"nu (103:63), "Naxçıvan" isə "Quba"nı (82:70) məğlub edib.
Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.
