Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Южный ветер вечером перейдет в умеренный северо-западный. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-23, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 21-22 градуса, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана, в основном, без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24 градуса, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 22-27 градусов тепла.