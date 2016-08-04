​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, преобладающий 5 августа в столице и на полуострове северный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25°С, днем - 32-37°С. В Баку ночью ожидается 23-25°С, днем - 35-37°С.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в северных и западных районах местами будут грозы и кратковременные дожди. Ожидается восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25°С, днем - 34-39°С, в горах ночью - 14-19°С, днем - 25-30°С.

Атмосферное давление завтра достигнет 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 23-24°С, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 24-25°С, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27°С.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5-7 августа слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове, а также дискомфортные для летнего сезона температурные условия в дневные часы в основном будут неблагоприятны для метеочувствительных людей. Днем гражданам не рекомендуется долго находиться под палящим солнцем.