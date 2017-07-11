Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако днем в некоторых местах полуострова возможны дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер.

На Абшероне ночью температура воздуха составит 20-23, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 21-22, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 14 июля на Абшеронском полуострове температура воздуха будет близкой к климатической норме. Эти условия и нормальный суточный ход метеорологических факторов будут благоприятными для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана 12 июля, в основном в горных и предгорных районах ожидаются грозы и дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 18-23 градуса тепла.