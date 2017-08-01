Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2-го августа в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков. Умеренный северо-западный ветер сменится днем юго-восточным ветром.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-26, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Относительная влажность составит 55-65%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, жаркие погодные условия и повышенная влажность воздуха на Абшеронском полуострове 2-4 августа будет неблагоприятным для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, есть вероятность грозы. Будет преобладать слабый восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 27-32 градуса тепла.