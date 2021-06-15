Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Умеренный северный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

На Абшеронских пляжах северный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22 градуса тепла, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 22-23 градуса тепла.

16 июня в районах республики будет, преимущественно, без осадков. Однако утром и ночью в горах возможны грозы и кратковременные дожди.