Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

25 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, будет моросить дождь. Днем будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, который к вечеру усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Ночью и утром местами туман. В некоторых районах будет моросить дождь. Вечером в ряде северных и восточных районов возможны грозы и дожди. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.