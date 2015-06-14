Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщила Report заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако, в первой половине дня на Абшеронском полуострове местами возможны незначительные осадки.

Будет преобладать северо-восточный ветер, который местами усилится. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 26-31 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако, в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 21-22 градуса тепла, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане - 22-23, в Тюркане, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 23-24 градуса тепла.