​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 января. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность. Ветер юго-восточный. Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 7-10 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман и моросящий дождь, в Лянкяран-Астаринской зоне дождь. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем от 4-9 градусов тепла.