Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северный ветер. Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 18-23 градусов тепла.

3 мая в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако, в некоторых районах возможны туман, грозы и кратковременные осадки.

Ожидается западный ветер. Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 22-26, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.