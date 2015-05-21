Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на пятницу. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ожидается слабый северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 12-16, днем 21-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако ближе к вечеру и ночью в отдельных горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 27-31 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 18-23 градуса тепла.