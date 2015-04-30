Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на май месяц.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в мае среднемесячная температура будет близка к климатической норме, а в некоторые дни немного превысит ее.

Уровень осадков будет также близок к климатической норме, но местами может превысить ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 18-21 градусов тепла (ночью 11-16, днем 22-27, в некоторые дни 30-34 градусов тепла), что ближе или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков будет близко к норме, а в некоторых местах немного ниже ее (норма 18-21 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике средняя месячная температура составит 17-21 градусов тепла (ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла, местами до 30-34 градусов тепла), что также близко к климатической норме, или чуть выше нее.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 33-62 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуша, Ходжалы, Ходжавенд, Губадлы, Зенгилан, Лачин, Кяльбаджар, Дашкесан и Гедабек средняя месячная температура составит 12-14 градусов тепла (ночью 7-12, в дневные часы 12-17, в некоторые дни 23-28 градусов тепла), что ближе или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 68-122 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тер-Терском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах средняя месячная температура составит 18-20 градусов тепла (ночью 11-16, днем 19-24, с некоторые дни 27-32 градусов тепла), что также будет ближе или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков близко к климатической норме (норма 31-54 мм).

В Балакянах, Закатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллах, Агсу, Шемахе, Хызы, Сиязани, Шабрани, Губе, Гусарах, Хачмазе средняя месячная температура составит 15-19 градусов тепла (ночью 10-15, днем 17-22, в отдельные дни 27-32 градусов тепла), что близко или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков также будет близко к норме, а в некоторые дни превысит ее (норма 26-166 мм).

Центрально-низменные районы: Мингечевир, Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Билясувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала - средняя месячная температура составит 18-22 градусов тепла (в ночные часы 12-17, в дневные часы 22-27, в отдельные дни 30-35 градусов тепла), что близко или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (26-62 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах средняя месячная температура составит 15-19 градусов тепла (ночью 11-16, днем 19-24, в некоторые дни 27-32 градусов тепла), что также близко или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 41-72мм).