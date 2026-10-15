МФВ: Диверсификация торговли важна для экономического роста Азербайджана

Торговая диверсификация имеют критически важное значение для поддержания экономического роста стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ходе брифинга "Прогноз развития региональной экономики Ближнего Востока и Центральной Азии".

По его словам, диверсификация торговли будет играть важную роль, помогая странам региона поддерживать и ускорять экономический рост. "Это актуально как для государств Кавказа и Центральной Азии, так и для стран Ближнего Востока", - сказал Д. Азур.

Он отметил, что вторым ключевым приоритетом для региона становится транспортная связность. Развитие транспортных коридоров необходимо как для преодоления дефицита на фоне внешних потрясений, так и для расширения экономических возможностей, считает Д. Азур.

Третьим важнейшим направлением он назвал углубление региональной интеграции, которая выступает новым инструментом расширения рынков сбыта, развития инфраструктуры и повышения устойчивости национальных экономик.

"МВФ активно сотрудничает со странами региона в целях ускорения реализации соответствующих реформ", - добавил директор департамента.