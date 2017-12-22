Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, 23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в дневные часы местами на полуострове возможен моросящий дождь.

Возможен слабый туман. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который днем перейдет в умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана 23 декабря местами возможен дождь, в горных территориях ожидается снег, днем в основном без осадков. На отдельных территориях будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ветреная и влажная погода до вечера 24 декабря на Абшеронском полуострове будет в основном неблагоприятной для метеочувствительных людей.