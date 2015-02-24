Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 февраля. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ближе к ночи местами возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-2, днем 5-7 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Ночью и утром местами возможен туман, утром и вечером в некоторых восточных районах - дожди. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла. В горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.