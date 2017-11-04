Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен туман.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 7-10, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 765 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Утром местами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 8-13 градусов тепла.