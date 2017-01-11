Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Завтра, 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами прогнозируется туман, вероятен моросящий дождь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 2-5°С тепла, днем 7-11°С тепла, в Баку ночью 2-4°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 767 мм рт. ст., относительная влажность составит ночью 75-85%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман, в некоторых восточных районах - моросящий дождь. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 7-12°С тепла, в горах ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла.