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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Местами пройдет снег, дороги покроются льдом

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром в отдельных местах возможен слабый снег.

    Северо-западный ветер днем перейдет на юго-западный.

    Ночью температура воздуха составит 2-6 градусов мороза, днем 1-4 градуса тепла, в Баку ночью 4-6 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла.

    Атмосферное давление будет выше нормы – 769 мм рт. ст. Относительная влажность составит 85-95%.

    Дороги покроются льдом.

    Что касается погодных условий в районах Азербайджана, в некоторых местах есть вероятность снега, днем в большинстве районов осадки в основном не ожидаются.

    Местами ожидается туман. Возможен западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20 градусов ниже нуля, днем – минус 1-6.

    На дорогах ожидается гололедица. 

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