Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром в отдельных местах возможен слабый снег.

Северо-западный ветер днем перейдет на юго-западный.

Ночью температура воздуха составит 2-6 градусов мороза, днем 1-4 градуса тепла, в Баку ночью 4-6 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 769 мм рт. ст. Относительная влажность составит 85-95%.

Дороги покроются льдом.

Что касается погодных условий в районах Азербайджана, в некоторых местах есть вероятность снега, днем в большинстве районов осадки в основном не ожидаются.

Местами ожидается туман. Возможен западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20 градусов ниже нуля, днем – минус 1-6.

На дорогах ожидается гололедица.