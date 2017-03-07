Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничный день

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на Международный женский день – 8 Марта.

Как сообщили Report в Национальном бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман.

Днем северо-западный ветер перейдет на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление на Абшеронском полуострове будет выше нормы – 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 8-10 марта ожидаемые на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Однако ближе к вечеру в некоторых горных районах есть вероятность измороси. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.